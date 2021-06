Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, miercuri, ca cele cinci PUZ-uri de sector au probleme structurale uriașe pe suprafețe extinse, care nu pot fi corectate, ci trebuie inlocuite cu un plan urbanistic general. El a spus ca au fost gasite 23 de motive de nelegalitate și ca va cere prefectului…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 de persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), conform agerpres. Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Sub cupola Bisericii cu hramul „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din comuna Gugești, jud Vrancea, a avut loc in data de 24.05.2021, deschiderea expoziției de tablouri și obiecte de manufactura, organizata de Parohia Gugești 2, in colaborare cu Centrul Sfanta Maria Golești, structura aflata in subordinea…

- Patriarhul Daniel a premiat vineri echipa caștigatoare a Concursului Național Catehetic „Biserica: familia romanilor de pretutindeni” desfașurat in Arhiepiscopia Bucureștilor. Reprezentanții proiectului caștigator au primit premiul din mana patriarhului Daniel. Din cauza restricțiilor sanitare, caștigatorii…

- De hramul istoric al Catedralei Patriarhale, 21 mai 2021, Patriarhul Romaniei a slujit la altarul exterior de pe Colina Bucuriei impreuna cu opt ierarhi din Sfantul Sinod. In predica sa, Patriarhul l-a elogiat pe Sf. Imparat Constantin, descriindu-l ca un pastor al Bisericii, dar și pe mama…

- Anual, pe 21 mai, crestinii ii praznuiesc pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, cei care au pus bazele crestinismului. Acestei zile ii sunt specifice o serie de traditii si superstitii, pe care credinciosii le respecta pentru a le merge bine, pentru a fi sanatosi, pentru a avea buna intelegere…

- Zeci de credincioși au participat astazi la slujba in curtea Bisericii „Sfinții Imparați Constantin și Elena‟, unde preotul paroh Daniel Alban a sfințit Aghiasma Mica. An de an, in prima zi de vineri de dupa sarbatoarea Paștelui, Biserica Ortodoxa sarbatorește Izvorul Tamaduirii, praznic inchinat Maicii…

- Masuri de limitare a aglomeratiei din spatiile comerciale Foto> Agerpres/Xinhua. Evolutia epidemiei pare sa mentina tendinta din ultima perioada - scade numarul de cazuri raportat la ziua similara din saptamâna anterioara: miercuri au fost anuntate putin peste 5.400 de noi infectari,…