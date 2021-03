Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Cuv. Teofan Marturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul TeologGreco-catoliceSf. cuv. Teofan; Sf. papa Grigore DialogulRomano-catoliceSs. Inocentiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.Sfantul Cuvios Teofan Marturisitorul este pomenit in calendarul…

- OrtodoxeSf. Ier. Tarasie, patriarhul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf. aep. Tarasie al ConstantinopoluluiRomano-catoliceSf. Cezar, medicSfantul Ierarh Tarasie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 25 februarie.S-a nascut la Constantinopol, intr-o familie influenta din capitala imperiului,…

- Razvan Fodor și Irina sunt casatoriți de 11 ani și se cunosc de 14 ani. Au impreuna o fetița și formeaza una dintre cele mai solide și discrete relații. Fostul concurent de la Asia Express a vorbit despre motivele care duc la micile certuri cu soția lui. „Imi pare rau sa iți raspund și, probabil, o…

- OrtodoxeSf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mucenic HristeaGreco-catoliceSf. aep. Meletie al AntiohieiRomano-catoliceSs. Martiri din AbitinaSfantul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 12 februarie.S-a nascut in Armenia, parintii sai fiind crestini…

- O biserica a Patriarhiei Romane din Ierusalim a fost vandalizata de un extremist religios. Un barbat cu barba a fost inregistrat de o camera de supraveghere in timp ce arunca cu pietre in biserica. Extremistul a incercat sa darame emblema Patriarhiei Romane, a vandalizat crucea de pe aceasta si la final…

- Inca o noapte in care persoanele fara adapost au primit ajutor, sub forma unui ceai cald și a unui pachet cu alimente. Poliția Locala Pitești a sprijinit aceasta acțiune, desfașurata in cadrul unui program ce este derulat de peste 10 ani in județul Argeș, implementat de catre Asociația „Sfinții Spiridon…

- Sfantul Vasile cel Mare (primul ierarh care a intemeiat pe langa biserici – spitale și aziluri pentru saraci) este praznuit in prima zi a Anului Nou. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. Tradiții, superstiții și cuvinte de ințelepciune: Aproape…

- Remus Truica (50 de ani), condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", si Patricia Kaas (54 de ani) s-au iubit cu patos in urma cu 10 ani. Aventura a fost dezvaluita de cantareata in cartea ei autobiografica, potrivit romaniatv.net. Remus Truica si Patricia Kaas au avut o aventura…