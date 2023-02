SĂRBĂTOARE 20 februarie - Un mare sfânt este pomenit astăzi în calendarul ortodox Sfantul Ierarh Leon, episcopul Cataniei, mare sfant vindecator, este sarbatorit luni, 20 februarie 2023 in calendarul bisericesc.Sfantul Lein a trait in timpul imparatului Heraclie (641-668). A fost episcop in Catania, din insula Sicilia. El se ingrijea neincetat de saraci si bolnavi. La un moment dat si-a facut aparitia in Catania, vrajitorul Eliodor. Acest vrajitor insela poporul cu diferite inchipuiri. Va fi prezent si la o Liturghie, unde va face diverse vraji. In urma acestui fapt, Sfantul Leon il va lega cu unul din capetele omoforului si il va duce in piata orasului. Aici va porunci sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

