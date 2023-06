SĂRBĂTOARE 19 iunie: Zi cu importanță deosebită în calendarul ortodox - Zi de post: dezlegare la pește Sfantul Apostol Iuda este uneori numit in Scriptura "Iuda, fratele lui lacov " (Luca 6; 16, Fapte 1; 13). Intre cartile Noului Testament ni s-a pastrat de la el o Epistola Soborniceasca. Acesta isi incepe astfel epistola: "Iuda, rob al lui lisus Hristos si frate al lui lacov (Iuda 1:1). Chiar daca s-ar fi putut numi pe sine frate al lui Hristos cu aceeasi indreptatire ca si lacov, el nu o face.Sfantul Apostol Iuda mai este cunoscut si ca Levi sau Tadeu. Insa, nu trebuie confundat cu celalalt Tadeu, care a facut parte din cei 70 de Apostoli ai Mantuitorului.Sfantul Apostol Iuda a predicat Evanghelia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

