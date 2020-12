Sărbătoare 12 decembrie - Un sfânt mare este pomenit în calendarul ortodox OrtodoxeSf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ep. Spiridon al Trimitundei TaumaturgulRomano-catoliceSs. Fc. Maria de la Guadalupe; Epimah si Alexandru, m.Sfantul Ierarh Spiridon, episcop al Trimitundei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 12 decembrie.Insula Ciprului a fost patria Sfantului Spiridon, care, nascandu-se din parinti simpli, era si el smerit cu inima si bun cu viata. In copilaria sa a fost pastor de oi si, crescand, si-a intemeiat familie si a avut copii.Dar nu dupa multi ani, murindu-i sotia, cu osardie slujea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Spiridon al Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, și a fost pastor de oi. Dupa moartea soției sale, alege sa duca o viața ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orașului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de…

- Impodobirea bradului de Craciun este una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai vechi tradiții pe care le respectam in fiecare an in preajma sarbatorilor de iarna. Tradiția pomului de Craciun este veche de sute de ani, iar semnificația decorațiunilor cu care era bradul impodobit reprezenta cunoașterea…

- Sfantul Nicolae nu este cunoscut doar ca Moș Nicolae, ci și ca Facatorul de Minuni. Viața celui care a renunțat la bogație pentru a-i ajuta pe cei nevoiași și care a pus cea mai mare piatra de temenlie a religiei creștine a fost marcata de evenimente extraordinare! Vindecari miraculoase, copii readuși…

- Deoarece perioada pe care o traversam impreuna de mai bine de 8 luni ne-a lasat pe mulți dintre noi deznadajduiți și ne-a facut sa ne simțim neputincioși in fața unei pandemii ingrozitoare, Gazeta de Bistrița a apelat la sfaturile unuia din cei mai de seama calauzitori ai credincioșilor și nu numai.…

- Oameni de etnii si religii diferite traiesc aici intr-o armonie exemplara. Cristian Tabara si echipa sa ne invita sa calatorim prin Dobrogea, pentru o portie de spiritualitate si pentru o lectie de navigatie. Duminica, 25 octombrie, ora 17.00, la "Exclusiv in Romania" de la TVR 1. O noua duminica, o…

- Conform calendarului romano-catolic, astazi 21 septembrie 2020, se sarbatorește Sfantul apostol și evanghelist Matei. Mesaje frumoase pentru cei care poarta numele sfantului Matei Sfantul Matei era unui din cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Totodata el era unul dintre cei patru evangheliști, alaturi…

- Școlile din București care sunt secții de votare la alegerile locale din 27 septembrie vor fi inchise timp de 5 zile inaintea și dupa desfașurarea scrutinului. Astfel, Comitetul pentru Situații de Urgența București a decis vineri ca in școlile unde vor fi organizate secții de votare vor fi suspendate…

- "La peste 1.700 de ani de la momentul in care semnul crucii i-a aparut imparatului Constantin ca semn al victoriei, ne pregatim si noi sa razbim asupra indoielilor care ne framanta, asupra senzatiei de neputinta pe care, in ultimul an, am exersat-o parca mai mult decat oricand. Ne adunam curajul,…