Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul ortodox, pe 10 august 2021, este praznuit Sfantul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul. Sfantul Laurențiu a fost arhidiacon și avea grija de saracii din Roma. Impreuna cu alți diaconi imparțea lucruri oferite de credincioși pentru cei cu lipsuri mari. Sfantul Mucenic Lavrentie, pomenit in calendarul…

- Beneficiarii proiectului „O sansa pentru fiecare”, ajuns, anul acesta, la ediția cu numarul IX, și care au obținut rezultate deosebite la Bacalaureat in urma orelor de pregatire gratuita, au fost premiati in aceasta dimineața in curtea Bisericii militare „Ilie Tesviteanul” din Focsani. La festivitatea…

- Inalt Prea Sfințitul Nifon, arhiepiscop de Targoviște, a lansat, duminica, un apel catre credincioși in care i-a indrumat sa se vaccineze impotriva coronavirusului, informeaza Spotmedia.ro.Intr-o slujba ținuta in aer liber, IPS Nifon a afirmat ca biserica creștina este impotriva ignoranței și a superstițiilor.…

- OrtodoxeSf. Ier. Chiril, arhiepiscopul AlexandrieiGreco-catoliceSf. aep. Chiril al AlexandrieiRomano-catoliceSf. Efrem, diacon inv.Sfantul Chiril, arhiepiscop al Alexandriei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 9 iunie.S-a nascut in Alexandria, in jurul anului 370.Sfantul Chiril, dupa moartea…

- Mironosițele sunt icoane ale curajului și „slujesc in smerenie și tacere lucrarea sfanta a lui Hristos”, a spus Patriarhul Daniel duminica. Ele, ca și femeile creștine de azi, „sunt prezente in mod discret, fara sa pretinda sa fie intotdeauna apreciate, dar este de datoria tuturor barbaților și a…

- Cunoscutul medic psihiatru sucevean Alexandru Paziuc este de parere ca atacurile la adresa Bisericii s-au intețit pentru ca anumite gesturi ale preoților nu sint tocmai normale. Doctorul a mai afirmat, la Radio Top: „Poate ca ar fi momentul ca Biserica sa se apropie mai mult de individ, sa se apropie…

- Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel in 2021 va dura exact doua saptamani, de pe 28 iunie pana pe 11 iulie. Acest post a fost randuit de Biserica in amintirea Sfinților Apostoli. Despre el știm din veacul IV. El ține de la Duminica I-a dupa Pogorarea Duhului Sfant (Duminica tuturor sfinților)…