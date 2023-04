Stiri pe aceeasi tema

- Multe sunt lucrurile pe care le putem invata din viata Sfintei Maria Egipteanca (recomand spre lectura varianta extinsa, nu vreun rezumat). M-as opri in mod special la doua aspecte, ambele datatoare de mari nadejdi. Primul lucru pe care-l putem invata este acela ca, daca suntem onesti cu noi insine,…

- Biserica ”Buna Vestire” din Botoșani a fost ințesata de oameni sambata la ora 13:00. Sute de credincioși s-au strans aici pentru a participat la a XIII – a ediție a ”Marșului pentru viața”.

- Sarbatorile zilei de 23 martieOrtodoxeSf. Cuv. Mc. Nicon si cei 199 de ucenici ai luiGreco-catoliceSf. cuv. m. Nicon si cei 199 invatacei ai luiRomano-catoliceSf. Turibiu de Mongrovejo, ep.Sfantul Cuvios Mucenic Nicon impreuna cu cei 199 de ucenici ai sai sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Agapie, Plisie si TimolauGreco-catoliceSf. m. Agapie si cei impreuna cu elRomano-catoliceSf. Luiza de Marillac, calug.Biserica Ortodoxa ii pomeneste in ziua de 15 martie pe Sfintii Mucenici Agapie, Plisie si Timolau.Sfintii mucenici au fost omorati in Cezareea Palestinei,…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeIntaia si a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan BotezatorulGreco-catoliceIntaia si a doua aflare a capului Sf. Ioan BotezatorulRomano-catoliceFer. Marcu de Marconi, pr.Intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul este sarbatorita de Biserica la 24 februarie.Viata…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfintit Mc. AvramieGreco-catoliceSf. cuv. Isidor PelusiotulRomano-catoliceSf. Gilbert, pr.Sfantul Cuvios Isidor Pelusiotul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 4 februarie.S-a nascut in Alexandria, in timpul imparatului Teodosie…

- OrtodoxeSf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din VeriaGreco-catoliceSf. cuv. Antonie cel MareRomano-catoliceSf. Anton, abateSfantul Cuvios Antonie cel Mare este sarbatorit de Biserica la 17 ianuarie.Parinte al monahismului anahoretic, asa cum este recunoscut, Sfantul Cuvios Antonie cel…