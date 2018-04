Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, cu 5 turnee de Grand Slam in palmares, continua sa-si doreasca un titlu major la varsta de 31 ani, chiar daca acum nu face parte din primele 40 de jucatoare ale lumii, relateaza Reuters. Sarapova, nr. 41 mondial, a revenit pe teren in aprilie 2017,…

- Exista un aspect care, prin finețea execuției, demonstreaza ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal a fost ordonata la nivel inalt.A trecut aproape o luna de cand Marea Britanie și Rusia au pornit un conflict diplomatic de amploare, cu acuzații dure și cu cea mai mare expulzare de…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașiului,…

- Evenimentele care au marcat saptamana aceasta au fost suprinse in cele mai bune cadre fotografice de colegii nostri de la MediafaxFoto. Instantaneele au povestea lor care completeaza intr-un mod sugestiv stirile documentate de reporterii agentiei de presa. Cinci imagini ilustrative din ultimele 7 zile…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, nr. 2 mondial, sustine ca un program mai lejer si pauzele mai lungi ii poate ajuta, asa cum a fost cazul sau, pe jucatori sa progreseze, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Federer, 36 ani, a fost indisponibil o perioada lunga in 2016 din cauza unei accidentari…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a facut, miercuri dimineața, o vizita inopinata la Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala, dupa ce a primit informații despre un conflict intre managerul spitalului și cadrele medicale din aceasta unitate, iar la finalul discuțiilor, managerul Tania Radulescu…

- Publicația ”Timpul de Valcea” are in desfașurare o ancheta jurnalistica referitor la un parlamentar valcean fața de care exista banuiala ca tatal sau a savarșit o infracțiune la indemnul sau. In curand vom dezvalui numele parlamentarului, al instituțiilor statului și administrațiilor publice locale…