- Orașul San Jose din statul american California a devenit primul oraș din Statele Unite care le va cere proprietarilor de arme sa aiba asigurare pentru acestea, anunța Reuters.Primarul orașului a declarat marți dupa ce proiectul a fost votat de consiliul local ca fondurile care vor fi strânse…

- Un tsunami a lovit sambata cea mai mare insula din Tonga, Tongatapu, valurile care au inundat capitala fiind provocate de un vulcan subacvatic din Pacificul de Sud care a erupt violent, propulsand in aer un nor de cenușa și aburi de gaz. Undele de șoc din Pacific ajung si in America. Statele Unite și…

- Autoritatile sanitare americane au anuntat vineri ca au dat unda verde unei a treia doze de vaccin anti-Covid pentru toti adultii complet vaccinati cu cel putin sase luni in urma, relateaza AFP si Reuters. Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a indicat ca aceasta autorizatie pentru…

- Delia Matache se mandrește cu o forma fizica de invidiat, dar mai mult decat atat, cu niște picioare perfecte pe care, cu siguranța, toate doamnele și domnișoarele le-ar dori. Din acest motiv, de foarte multe ori, cunoscuta jurata de la X Factor a impartașit secretele sale de frumusețe cu fanii de pe…

- Mira a publicat in urma cu o zi o fotografie in care apare alaturi de Mario Fresh, dar nu oricum, ci sarutandu-se. Toata lumea se intreaba daca cumva cei doi sunt impreuna, insa acum a venit și artistul cu o reacție. Ce a postat tanarul pe pagina sa de Instagram.

- Celebra 500L, aeronava aflata in faza de prototip, dezvoltata de compania americana Otto Aviation, este la fel de rapida ca orice avion de mici dimensiuni, insa consuma de opt ori mai putin combustibilul si are o autonomie de zbor dubla, scrie CNN.Avionul seamana cu un glont sau o torpila, ar putea…