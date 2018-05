Sarah Jessica Parker, pe covorul rosu cu gemenele sale Sarah Jessica Parker este printre cele mai discrete vedete de la Hollywood, atunci cand vine vorba de imaginile cu copiii sai. Insa, la ultimul eveniment la care a participat, ea a venit insotita de superbele sale gemene, in varsta de opt ani. Atat mama, cat si fiicele au purtat pe covorul rosu rochii midi de primavara si genti cross-body metalice. Cele doua au pasit timide in urma celebrei lor mame, tinand-o strans de mana, semn clar ca inca nu sunt obisnuite sa fie in lumina reflectoarelor. Cu o noapte inainte de Gala, actrita din Sex and…