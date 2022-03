Stiri pe aceeasi tema

- O noua colaborare in lumea muzicii romanești! Marcel Pavel și Stelu Pandelescu au marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca se bucura sa faca o piesa impreuna și spera sa nu fie ultima lor colaborare.

- Din relația cu Tiberiu Dumitrescu, Anamaria Prodan are doua fiice, Sarah, in varsta de 22 de ani și Rebecca, in varsta de 23 de ani. Cu ce se ocupa Rebecca Dumitrescu și ce a studiat. Laurențiu Reghecampf a marturisit ca a ajutat-o foarte mult, poate chiar mai mult decat l-a ajutat pe propriul sau baiat,…

- Larisa Dragulescu și-a impacat destul de repede soțul aflat in Germania dupa ce s-a zvonit ca ar fi avut o relație in trecut cu Denis Alibec, astfel ca a facut dezvaluiri la care nimeni nu se aștepta, chiar in direct la Xtra Night Show. Mai exact, fosta soție a lui Marian Dragulescu iși dorește sa devina…

- Bia Khalifa a starnit curiozitatea tuturor asta dupa ce s-a afișat de mai multe ori pe rețelele de socializare alaturi de celebrul rapper Tudor Sișu. Ei bine, tanara nu a mai ținut lumea in suspans, astfel ca a facut primele declarații la Antena Stars. Sunt sau nu impreuna?!