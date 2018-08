Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de vineri, 27 iulie 2018, va loc cel mai important eveniment astronomic al anului vizibil din Romania: eclipsa totala de Luna. Va fi cea mai lunga eclipsa totala de Luna din secolul XXI, cu durata totalitatii de 1 ora si 42 minute.

- Scandal uriaș in cazul unui pacient lasat sa moara vizavi de spitalul din Rovinari, județul Gorj. Un medic este acuzat ca ar fi lasat un pacient sa moara pe strada, peste drum de unitatea medicala. A refuzat sa traverseze pe motiv ca nu are voie sa faca acest lucru. Polițiștii fac acum verificari pentru…

- ''Romania are un acord, un protocol valabil cu Eurotransplant. Romania chiar a cedat un plaman Eurotransplant, pentru ca nu era compatibil cu pacientii inscrisi pe listele din Romania. Avem un ordin care spune ca pacientii care nu pot fi transplantati in Romania din cauza multiplelor complicatii…

- Filosoful Mihai Sora este descris de presa franceza ca „portavocea mobilizarii impotriva «abaterilor» guvernarii din Romania. AFP scrie ca Sora este privit de multi ca „o lumina calauzitoare”.

- Sophie Ayad e cunoscuta in Romania drept „femeia cu care miliardarul Ion Tiriac a avut o idila in anii ‘90”. O fire foarte discreta, Sophie ar fi continuat sa ramana intr-un con de umbra daca nu am fi convins-o ca are o poveste care merita sa fie spusa.

- Toți fanii vor sa afle declarațiile celor patru semifinaliști de la Exatlon, inainte de marea finala. De altfel, au mai ramas 24 de ore pana la aflarea caștigatorului acestui concurs TV, care a imparțit Romania in doua tabere, in Faimoși și in Razboinici. Cei patru concurenți care s-au aflat de la inceput…

- Sezonul al cincilea al celei mai iubite emisiuni de umar din Romania se apropie de final. In curand, publicul va desemna un nou caștigator, insa pana atunci ce-ar fi daca ne-am aduce aminte de cele mai „HOT” reprezentații din istoria show-ului „iUmor” și de cei mai iubiți foști concurenți?!

- Secolul 21, Romania: viperele sunt nevoite sa se adapteze nu doar la schimbarile climatice, ci si la conditiile „oferite” de romanii care arunca gunoaiele prin paduri. Biologii spun ca deseori le intalnesc in preajma aglomerarilor de deseuri care atrag soarecii asa ca, la festin, apar si serpii veninosi.…