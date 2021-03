Săracul director bogat din Primăria Capitalei Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a declarat ca salariul unui director din Primarie este de aproximativ 2700 de euro lunar. In acest context a spus ca a propus unui angajat din mediul privat sa treaca director in Primarie, insa acesta refuzat din cauza salariului, pe care l-a considerat mic. Despre directorii din companiile muncipale, Nicusor Dan a afirmat ca acestia castiga si mai mult decat cei din primarie. „In Primaria generala, salariul unui director este de aproximativ 2700 de euro net. Vreau sa va spun ca am vrut sa aduc un director pe zona de investitii , care nu a venit la banii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

