- Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022 au crescut cu 3,7%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 7,9%. Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2022 comparativ…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,76% in luna aprilie 2022, fața de aprilie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 16,35%, cele alimentare cu 13,54%, iar serviciile cu 7,11%. Cele mai mari scumpiri la alimente…

- OFICIAL| Inflația a trecut pragul de 10%: Topul scumpirilor fața de martie 2021 OFICIAL| Inflația a trecut pragul de 10%: Topul scumpirilor fața de martie 2021 Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de…

- Topul scumpirilor in Romania: Situatia majorarilor de preturi inregistrate in ultimul an Topul scumpirilor in Romania: Situatia majorarilor de preturi inregistrate in ultimul an Institutul Național de Statistica a prezentat luni, 14 februarie, situatia cresterilor de preturi inregistrate in ultimul…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) „Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei…

- Inlația a ajuns, in luna ianuarie, la 8,35%, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna ianuarie…