- ​Octombrie a fost a doua cea mai buna luna din an pentru mașinile noi, totalul fiind de trei ori peste luna de minim, aprilie, când piața era afectata de restricțiile de deplasare. La mașini second-hand, octombrie nu a fost o luna rea, cu peste 37.000 de mașini, cel mai bun rezultat lunar din…

- Comisia Europeana a propus miercuri o directiva a UE privind principiile de stabilire a salariului minim in fiecare stat membru, inclusiv in Romania. Comisia nu a impus un anumit nivel al salariului minim, insa a propus o serie de criterii si reguli pentru stabilirea salariului minim.

- Un recent demers parlamentar ilustreaza preocuparea responsabila pentru copii și nevoile sociale, educaționale ale acestora, afirma deputatul PSD Camelia Gavrila. Aceasta anunta ca a fost votat in Parlamentul Romaniei proiectul de lege ce a avut ca obiect de reglementare completarea Legii asistenței…

- Guvernul de la Roma vrea, in premiera, sa se imprumute la dobanda zero. Italia incearca sa profite de dobanzile care au ajuns la un minim record, anunța MEDIAFAX.Investitorii care vor cumpara titluri de stat in emisiunea pentru care se pregateste Guvernul de la Roma se confrunta cu un randament…

- Indemnizația de șomaj trebuie sa creasca pentru ca valoarea ei este mai mica decat jumatate din salariul minim pe economie, Romania fiind singurul stat din UE cu o asemenea discrepanța, conform Blocului Național Sindical (BNS). BNS arata ca, in perioada 15 iunie – 11 septembrie, au disparut 703.341…

- Cresterea indemnizatiei de somaj este justificata si necesara deoarece ar contribui la o integrare reala a somerilor in piata muncii, Romania fiind singurul stat din Uniunea Europeana cu o indemnizatie medie de somaj mai mica de 50% din salariul minim, sustin reprezentatii Blocului National Sindical…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor a dat aviz favorabil pentru cresterea indicatorului social de referinta de la 500 de lei cat este acum, pana la 1.200 de lei, cat va ajunge sa fie in 2023. Acest lucru inseamna ca asistatii social, dar si somerii vor primi din partea statului mai multi bani…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care modifica si completeaza ordonanta de urgenta a Guvernului 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, transmite Administratia Prezidentiala. Astfel, valoarea cosului minim de consum lunar va fi aprobata de catre Institutul National…