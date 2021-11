SĂRĂCIE MAXIMĂ. Jumătate dintre familiile de la ţară ar anula sărbătorile în 2021, din lipsa banilor Jumatate dintre familiile care locuiesc in mediul rural ar anula sarbatorile in 2021, din cauza lipsei banilor, in timp ce un parinte din sase nu are nici macar 10 lei pentru a cumpara un cadou copilului, releva rezultatele unui studiu realizat de organizatia World Vision Romania. De asemenea, datele cercetarii arata ca o treime dintre parinti au mai putin de 50 de lei sa cumpere un cadou, iar in aceeasi pondere nu si-au permis un brad, in anul 2020. De altfel, o treime dintre familiile vulnerabile din mediul rural nu au avut brad la Craciunul din acelasi an, in timp ce peste 50% dintre acestea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

