Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Miruna, tanara de ZECE CURAT din ALBA, la Titularizarea 2023: „Cu toate ca locuiesc in mediul rural, nu consider ca acest fapt mi-a afectat in vreun fel parcursul educațional” Miruna, tanara de ZECE CURAT din ALBA, la Titularizarea 2023: „Cu toate ca locuiesc in mediul rural, nu consider ca acest…

- TITULARIZARE 2023: O candidata din Alba a luat nota 10. Ce note s-au dat in județ și cum se pot face contestații Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice…

- Apa cu porția in mai multe zone din Alba, din cauza caniculei. Lista localitaților din județ, in care apa va fi raționalizata SC APA CTTA SA ALBA a transmis ca este nevoita sa implementeze masuri de raționalizare a apei in mai multe localitați din județ, din cauza temperaturilor foarte ridicate din…

- Bursele școlare intarzie, in mediul rural, chiar și de 6 luni, arata Federația Naționala a Parinților care a transmis, luni, doua adrese catre Asociația Comunelor din Romania (ACoR) și Asociația Orașelor din Romania (AOR) prin care cere remedierea situației și acordarea integrala a drepturilor copiilor. …

- Alba, pe harta VIPERELOR din Romania: In județ se intalnesc toate cele trei specii din cel mai veninos șarpe din țara noastra Alba, pe harta VIPERELOR din Romania: In județ se intalnesc toate cele trei specii din cel mai veninos șarpe din țara noastra Trei specii de vipere exista in Romania, conform…

- Comunicat europarlamentarul Mircea Hava: Poate ca e timpul sa privim mai atent Europa Europa inseamna, sa recunoaștem asta!, in clipa de fața, multa saracie, adesea foame. In 2022, aproape 100 de milioane de locuitori, din Europa, erau situați, statistic, la risc de saracie și excludere sociala. Adica,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat, cu referire la cozile inregistrate la unele dintre unitatile de invatamant care deruleaza programul "Gradinita de vara", ca se inregistreaza o problema cu numarul personalului, nu cu capacitatea institutiilor. CITESTE SI Un celebru cantareț a fost…

- CARAS-SEVERIN – Daca in mediul urban, cu precadere in municipiul resedinta de judet, Resita, putem cadea de acord ca natura s-a cam intrecut cu gluma, apa nefiind buna nici in pantofi, nici in motoarele autoturismelor si nici in tramvaiele cu podea joasa, in mediul rural lucrurile stau putin diferit!…