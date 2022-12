Sărăcia nu ocoleşte pe nimeni. Inflaţia din Japonia i-a speriat şi pe cei mai pesimişti economişti Inflația din Japonia atinge un maxim al ultimilor 41 de ani. Din 1981 nu s-a mai intamplat ca economia niponilor sa arate atat de prost. Inflația din Japonia a urcat la 3,7% in noiembrie. Dupa decenii in care țara a incercat sa stimuleze inflația, consumatorii japonezi resimt acum durerea unor prețuri mai mari, pe fondul […] The post Saracia nu ocoleste pe nimeni. Inflatia din Japonia i-a speriat si pe cei mai pesimisti economisti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din Japonia a urcat la 3,7% in noiembrie, cel mai ridicat nivel din 1981 incoace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei e de parere ca inflatia este nedreapta pentru societatea romaneasca și asta pentru ca „n-am facut nimic ca sa o aducem, iar la aceasta ora bancile centrale sunt singurele care pot sa lupte eficient cu inflatia, avand o arma urata…

- Dani Oțil a avut parte de o intamplare ieșita din comun. Vedeta s-a trezit cu aproape 15.000 de euro in contul sau bancar. Cum a fost posibil acest lucru? Nici macar Dani nu ințelege. Prezentatorul TV și-a manifestat ingrijorarea și s-a hotarat ce va cumpara cu aceasta suma impresionanta de bani. Reacția…

- In ediția din data de 25 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Gabriela a simțit sa-și deschida sufletul in fața doamnei Flori. Iata care este marea drama a concurentei din casa Mireasa și care are legatura cu mama ei.

- Atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile din orașele ucrainene aflate departe de linia frontului vor complica situația economica a țarii, care a inregistrat deja o creștere de zece ori a saraciei in acest an, a declarat sambata un inalt oficial al Bancii Mondiale, conform Reuters. Fii…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a avertizat ca ar putea dura cativa ani pana cand productia globala de energie se va diversifica, prelungindu-se riscul stagflatiei sau al unei perioade de crestere redusa si inflatie ridicata, transmite Reuters. Intr-un discurs rostit la Universitatea Stanford,…

- Aceste evolutii vor avea consecinte grave asupra tarilor in curs de dezvoltare, a declarat seful Bancii Mondiale, citand ceea ce el a numit "inrautatirea" dificultatilor cu care se confrunta dezvoltarea economiei.Rezolvarea actualei "furtuni perfecte" - majorarea dobanzilor, inflatia ridicata si incetinirea…

- Inflația din zona euro a atins probabil luna trecuta un nou record, cu puțin mai aproape de 10%, menținand astfel presiunea asupra Bancii Centrale Europene in timp ce aceasta analizeaza cat de agresiv trebuie sa creasca ratele dobanzilor, scrie Bloomberg, conform Mediafax. Fii la curent cu…