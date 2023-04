Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Fecioru, vestit bioterapeut, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre principalele motive ale divorțurilor din societatea romaneasca: „Saracia și ucrainencele. Am auzit cu toții despre situații in care barbați din alte țari s-au desparțit de soțiile lor pentru refugiate din Ucraina.…

- Deea și Dinu Maxer rup tacerea cu privire la motivul separarii lor dupa o relație de 18 ani de zile. Cei doi au decis sa divorțeze dupa 14 ani de casnicie, șocand showbizul autohton. Reacția Deei Maxer, dupa ce tatal copiilor ei a fost invitat in emisiunea lui Cristi Brancu. Deea Maxer, mesaj pentru…

- Cum a reacționat Dinu Maxer, dupa ce Deea a fost acuzata ca a renunțat la casnicie pentru un alt barbat. A existat sau nu infidelitate intre cei doi? Toata lumea a fost șocata sa auda ca au decis sa mearga pe drumuri separate dupa 18 ani de relație.

- Un barbat din Buzau a fost ucis cu bestialitate de doi minori de 9, 10 și 15 ani. Motivul crimei a fost bicicleta victimei! Fiica indrurerata face declarații sfașietoare dupa ce tatal ei s-a stins din viața. Ce spune femeia despre crima care a șocat toata țara.

- In luna martie, Georgiana Lobonț și-a isterizat fanii. Ea și soțul ei au ajuns in atenția publicului dupa ce ultimul a spus in luna ianuarie ca vor divorța, dar apoi toata povestea a fost data uitarii. Mai mult de atat, de 8 Martie vedeta a primit un superb Mercedes din partea soțului. Dupa ce s-a…

- Liviu Kevin, fostul iubit al lui Dodo și totodata tatal copilului ei, a fost arestat in Germania. Barbatul și-a petrecut ultimele doua luni și jumatate in arest, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro spune motivul pentru care a trebuit sa stea dupa gratii. Abia ce a ieșit in urma cu doua zile și e…

- Sarbatorile de iarna i-au adus aminte Andei Ghița de momentele petrecute in familie, dar și de cea mai mare pierdere din viața ei, care a emoționat-o și in ziua de astazi. Cea mai cunoscuta soacra din showbiz a facut declarații dureroase despre perioada grea prin care a trecut.