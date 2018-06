Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a cerut ministrului apararii Gavin Williamson sa justifice statutul Marii Britanii de putere militara 'de cel mai inalt nivel', ceea ce a trimis unde de soc in randul fortelor armate cu doar cateva saptamani inaintea unui important summit NATO, a scris Financial Times,…

- La fel ca in sondajele precedente, increderea romanilor in UE este mult peste media blocului comunitar – 52% din romani au incredere in instituțiile europene, fața de 42% media in Uniune. Ponderea euroscepticilor romani este de 41% (comparativ cu 48% media din UE), un procent mult inferior celui al…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a facut miercuri un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,75% si 2,00% dobanda de politica monetara, cel mai ridicat nivel din 2008. Decizia a fost luată pe fondul creşterii economice solide şi a situaţiei…

- Comisia Europeana (CE) a aununtat vineri ca a lansat procesul de blocaj al sanctiunilor americane cu scopul de a proteja intreprinderi europene care opereaza in Iran, dupa ce Statele Unite au anuntat ca reimpun sanctiuni Teheranului, odata cu iesitea din acordul in dosarul nuclear iranian, relateaza…

- Coreea de Nord a propus organizarea, pe 16 mai, a unor discutii intercoreene la nivel inalt, a anuntat marti Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, citat de Reuters. Guvernul sud-coreean se afla in convorbiri pentru a finaliza detaliile intalnirii, a precizat un oficial al ministerului,…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 27 octombrie 2014, conform News.ro, care citeaza datele BNR. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- SUA vor adopta luni noi "sanctiuni rusesti" in legatura cu utilizarea armelor chimice de catre regimul sirian, sustinut politic si militar de Moscova, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, citata de AFP si Reuters. SUA au luat deja numeroase masuri punitive impotriva "comportamentului…

- Deficitul bugetar al Statelor Unite va depasi 1.000 de miliarde de dolari pana in 2020, cu doi ani mai devreme fata de estimarile initiale, in conditiile in care reducerile de taxe si majorarile de cheltuieli aprobate de presedintele Donald Trump vor avea o contributie limitata la cresterea economica,…