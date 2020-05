Stiri pe aceeasi tema

- Murad: Restaurantele și terasele in aer liber vor fi deschise de la 1 iunie. Luam toate masurile necesare, astfel incat pe 15 iunie sa se dea startul sezonului estival Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul Ludovic…

- Ludovic Orban s-a razgandit si promite redeschiderea teraselor. Conditia pusa de premier Ludovic Orban s-a razgandit si promite redeschiderea teraselor. Conditia pusa de premierGuvernul a anuntat data la care vom putea merge la mare. Deschiderea teraselor a fost planificata de catre Guvern pentru data…

- Premierul Ludovic Orban le-a promis luni, 18 mai, reprezentantilor industriei turistice ca terasele se vor deschide pe data de 1 iunie, iar sezonul estival romanesc pe 15 iunie. “Guvernul susține, prin masuri active, reluarea activitații sectorului Horeca, atunci cand situația epidemiologica o va permite,…

- „Promisiunea premierului este 1 iunie pentru terase si 15 iunie pentru sezonul estival (...) in situatia in care nu exista derapaje majore in cifrele comunicate de Comitetul de Supraveghere a Situatiilor de Urgenta”, a declarat Daniel Mischie, CEO City Grill, grupul care detine 18 localuri si o platforma…

- Pe 1 iunie se deschid terasele, iar pe 15 iunie se deschide sezonul estival, respectiv hotelurile, restaurantele și plajele, a declarat pentru Profit.ro Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului de restaurante City Grill, prezent astazi la discuțiile dintre premierul Orban și reprezentanții Horeca. El…

- Sunt peste 320.000 de oameni în industria restaurantelor si hotelurilor din România, iar cei mai multi dintre ei sunt acasa. “Cel mai important lucru în aceasta perioada - antreprenorii sa îsi tina angajatii aproape”, spune Dragos Petrescu, proprietar al grupului…

- ​Aplicatia de livrari la domiciliu Glovo propune un nou model de livrare, prin care restaurantele si cafenelele pot sa trimita comanda clientilor cu proprii angajati. Iata cum va functiona acest nou tip de serviciu care ar putea veni în sprijinul afacerilor din HoReCa. Citeste continuarea…

- Mesajul lui Dragos Petrescu vine in contextul in care industria ospitalitatii este una dintre cele mai afectate in mod direct si imediat de criza cauzata de epidemia de coronavirus. Acesta a transmis ca cel mai important in aceasta perioada, despre care nu se stie cat va dura, este ca antreprenorii…