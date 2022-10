Sărăcia îi împinge pe români să-şi schimbe jobul şi domeniul. „Foamea” după salarii mai mari se vede peste tot Criza generata de cresterea preturilor la energie si combustibil i-a determinat pe romani sa caute tot felul de solutii pentru a iesi din impas. Unii dintre ei au decis sa schimbe jobul si domeniul in care au activat pana acum. Studiile arata ca mai mult tinerii au abordat aceasta cale, pentru ca au si dorinta […] The post Saracia ii impinge pe romani sa-si schimbe jobul si domeniul. "Foamea" dupa salarii mai mari se vede peste tot first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

