- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit,sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo, cu cateva minute inainte ca aceasta sa fie luata cu asalt de protestatari care ii cer demisia, a declarat pentru AFP o sursa din aparare.

- Prim-ministrul din Sri Lanka a avertizat cu privire la o penurie de alimente, in contextul in care națiunea insulara se lupta cu o criza economica devastatoare. El a promis ca guvernul va cumpara suficient ingrașamant pentru urmatorul sezon de plantare, astfel incat sa creasca productivitatea in agricultura,…

- Dupa doua zile de proteste soldate cu noua morți și peste 225 de raniți, președintele Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a anunțat miercuri ca va renunța la majoritatea puterilor sale executive și va numi rapid un nou guvern, dupa ce banca centrala a avertizat ca economia insulei cu 22 de milioane de locuitori…

- Restricții de circulație pe timp de noapte au intrat in vigoare in Sri Lanka dupa ce protestatarii furioși au incendiat casele familiei Rajapaksa și ale politicienilor apropiați de puterea politica de la Colombo, in mijlocul unui val de furie uriaș, generat de o criza economica fara precedent, scrie …

- Mulțimi furioase au incendiat in Sri Lanka mai multe case aparținand familiei conducatoare Rajapaksa și parlamentarilor care susțin guvernului la capatul unei zile de violențe in care premierul Mahinda Rajapaksa a demisionat pe fondul protestelor de amploare impotriva gestionarii de catre guvernul sau…

- Sambata dimineața, srilankezii au ieșit din nou pe strazile din Colombo, la o zi dupa ce președintele a declarat starea de urgența din cauza escaladarii protestelor antiguvernamentale. Protestatarii au fluturat steaguri și au scandat sloganuri in fața biroului președintelui Gotabaya Rajapaksa și a reședinței…

- Proteste masive impotriva guvernului președintelui Gotabaya Rajapaksa. Strazile capitalei Sri Lanka , Colombo, s-au umplut de protestatari. Sri Lankezii, care au campat in fața Secretariatului prezidențial timp de aproape o saptamana, il considera pe Rajapaksa responsabil pentru starea economiei. Demonstrațiile…