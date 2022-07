Sărăcia energetică face ravagii în România Cand vorbim de saracie, multora dintre noi ne vine in gand nivelul salarial sau faptul ca suntem nevoiți sa ne imprumutam de bani, de la o luna la alta. Doar ca romanii, in ultimele luni, se confrunta cu o saracie mai acuta, care deriva din neajunsurile de ordin material. Este vorba despre saracia energetica, definita de specialiști ca fiind situația in care oamenii nu iși permit sa-și mențina o temperatura optima in locuința. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

