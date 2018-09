Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta luare de pozitie survine la doar cateva zile dupa ce un raport al ONU a concluzionat ca Phenianul nu a renuntat la programele sale nuclear si de rachete balistice, incalcand astfel rezolutiile Natiunilor Unite.La summitul istoric desfasurat in iunie in Singapore, Coreea de Nord…

- Economia Coreei de Nord a inregistrat un declin abrupt anul trecut, dupa o crestere surprinzator de solida in 2016, iar perspectivele nu sunt foarte optimiste nici pentru perioada urmatoare. Pe fondul sanctiunilor impuse de Occident vizand programul nuclear al Phenianului, economia tarii s-a…

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…

- Statele Unite vor transmite in curand Coreei de Nord un calendar cu „cerinte specifice“ pentru Phenian, dupa summit-ul istoric din 12 iunie din Singapore dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un. Declaratia a fost facuta, potrivit agentiei Reuters, de un oficial…

- SUA vor prezenta curand Coreei de Nord un calendar cu ”cerințe specifice” pentru Phenian, dupa acordul semnat la summitul istoric dintre Donald Trump și Kim Jong-un, a spus un inalt oficial american din domeniul apararii. Oficialul, care a discutat cu un mic grup de reporteri inainte de turneul asiatic…

- Presedintele american, Donald Trump, a calificat vineri arsenalul nuclear nord-coreean drept o „amenintare exceptionala si extraordinara“, justificand astfel mentinerea sanctiunilor Washingtonului la adresa Phenianului, la doar zece zile dupa intalnirea sa istorica din Singapore cu liderul nord-coreean…

- Presedintele SUA Donald Trump mentine sanctiunile impuse Coreei de Nord, afirmand ca regimul lui Kim Jong-un reprezinta inca o "extraordinara amenintare" nucleara. Declaratia alarmanta a liderului de la Casa Alba vine la doar zece zile dupa ce a spus ca nu mai exista nici un risc din partea Phenianului.