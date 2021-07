Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Sinaxarul zilei ne poziționeaza tot spre Inviere. Pentru a ne lumina intru ințelegerea faptului ca Biserica nu este exclusivista ori, mai rau, misogina. Și a ne incredința, prin textul Evangheliei (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8), de acea icoana de mare preț lasata noua la indemana: chipul femeii creștine…

- Evanghelia duminicii a 5-a a Paștelui relateaza intelesul relatiei vitale pe care Isus Cristos inviat a instaurat-o cu fiecare ucenic, folosind imaginea vitei care face ca mladitele ei sa aduca roade. Transformata in alegorie, metafora vitei datatoare de viata permite exprimarea intregului proces de…

- cora reconfirma grija pentru mediu și lanseaza și anul acesta propriul program Rabla pentru electrocasnice, prin care clienții care cumpara aparate noi și predau echipamentele uzate primesc un voucher de cumparaturi in valoare de 200 de lei. In programul cora Rabla 2021, care se deruleaza in perioada…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul de Siguranța Școlara, in colaborare cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacau, cu sprijinul Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau,…

- Terenurile bazei SCM Bacau gazduiesc in aceste zile unul dintre cele mai importante turnee interne de tenis rezervate categoriei de varsta 12 ani: Trofeul Mizar „Este o competiție comparabila cu Campionatele Naționale ca dificultate și atractivitate. Ea reunește la start sportivii aflați pe primele…

- In acest weekend, pe terenurile bazei SCM Bacau va incepe ediția 2021 a Trofeului Mizar la tenis. Cotat drept turneu de categoria A din Circuitul Național FRT, Trofeul Mizar este adresat in acest an doar categoriei de varsta 12 ani, masculin și feminin. Competiția se anunța una foarte puternica, propunand…