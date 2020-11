Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-o locuința din localitatea Sanmihaiu German. Conform primelor informații, o centrala alimentata cu lemne a explodat, iar un barbat a fost ranit. La fața au sosit doua echipaje de la ISU Banat și o ambulanța. Incendiul a fost stins rapid de pompieri.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit joi ca Romania a incalcat Conventia Europeana a Drepturilor Omului prin expulzarea unor cetateni pakistanezi cu drept legal de resedinta. Prin urmare, Romania a fost condamnata sa le plateasca celor doi daune morale de cate 10.000 de euro si cheltuieli…

- Oficialii ISU transmit ca victima este constienta.Un accident rutier s a produs in aceasta dimineata in Medgidia, in urma cu scurt timp.Potrivit primelor date transmise de autoritati, evenimentul rutier a avut loc pe strada Poporului, langa cinematograf.A fost solicitata si interventie echipajelor Inspectoratului…

- PNL-istul Ion Stefan, cunoscut drept ministrul „Grinda”, a fost obligat de instanta de judecata sa-i achite suma de 5.000 lei primarului Romeo Vulpe de la Tanasoaia, suma ce reprezinta daune morale, dar si sa stearga de pe pagina sa de facebook mai multe imagini si postari din datele de 31 iulie si…

- Lakatos Ida i-a pus concubinului sau o cantitate mare de medicamente in sticla cu bere din care acesta consuma in acel moment. Barbatul a adormit, ulterior, in curtea casei, iar femeia, nefiind sigura ca acesta a murit, l-a strangulat cu un siret. Barbatul a decedat ca urmare a asfixiei mecanice.…