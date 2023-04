Sarabanda Coaliției de guvernare cu cheltuielile publice ne aduce pe marginea prăpastiei Dupa ce au facut hora mare in consiliile de administrație, au dublat numarul secretarilor de stat și au marit organigramele tuturor instituțiilor publice, iși dau seama ca au ramas fara bani. Coaliția de guvernare a avut de platit multe polițe si de satisfacut multe sinecuri politice. Dar iata ca acum au ajuns la fundul sacului și nici prea mulți bani nu mai vin. Atunci cand aduci numai pile in sistemul public, in detrimentul profesioniștilor, nu obții rezultate. In cel de-al 12-lea ceas, Ministerul Finanțelor are propuneri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesențiale cu 20 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

