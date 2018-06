Stiri pe aceeasi tema

- Sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a fost inculpata joi de frauda, in cadrul unei anchete cu privire la deturnari de fonduri publice, a anuntat Ministerul israelian al Justitiei, relateaza Reuters.

- Sara Netanyahu, in varsta de 59 de ani, a fost inculpata de frauda in forma agravanta si de abuz de incredere, potrivit actului inculparii, comunicat presei de Ministerul Justitiei. In acest caz, cunoscut sub numele de "scandalul mancarii comandate", procurorii o acuza pe Sara Netanyahu ca a folosit…

- Sara, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost pusa joi sub acuzare pentru o ”frauda sistematica” in valoare totala de aproape 100.000 de dolari privind mancarea comandata al reședința primului ministru, scrie Haaretz.

