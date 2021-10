Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Oana Mihaela Secara, medic primar al Spitalului Municipal „Sfantul Ierarh dr. Luca ” Onești a spus, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca vaccinarea nu oprește pandemia, iar in spitale ajung „tot mai mulți vaccinați”. „Decidenții ar trebui sa ia in considerare ca la un moment dat pot fi intrebați…

- Astazi, in judetul Bacau, la ATI, ora 9.00, erau internați 45 pacienți (21 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgente). In 22 octombrie 2021, s-au vaccinat 3.014 persoane din care, la prima doza sunt 2.206. Din total vaccinari, in centrul CAEX au fost 1.080 persoane vaccinate.…

- Consilierii județeni, intruniți miercuri, 29 septembrie 2021, in ședința ordinara, au aprobat alocarea de fonduri suplimentare necesare finalizarii unei serii de investiții importante pentru județ. S-au actualizat sumele necesare incheierii lucrarilor la spitalul din Onești (sediul ambulanței) și la…

- Studiu național: Motivația și comportamentul generației Z, in 2021. Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ…

- Lucrarile pentru reparația Drumului European E 574 care face legatura intre Bacau și Onești, care ar fi trebuit sa inceapa, potrivit prefectului de Bacau, la 1 septembrie, nu au mai inceput. Reprezentantul Guvernului da vina pe Garda Forestiera, care nu ar fi aprobat la timp taierea a patru copaci.…

- Larisa Ioana Anton – Lary – este singura solista din Europa care interpreteaza piesele regretatei Selenei Quintanilla –Perez. Lary este fondatoarea trupei de fete Happy Day (compusa din Lary, Teodora și Ella), singura trupa de fete din Romania care au lansat piesele „Fete rele” și „Lasa-ma papa la mare”…

- Saptamana aceasta, polițiștii de la Biroul Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au stat de vorba cu tinerii de la Centrul Multifuncțional ”Henri Coanda” Bacau. In aceasta saptamana polițiștii de prevenire și siguranța școlara au facut o vizita la Centrul Multifuncțional…

- Avem o țara cu de toate. Pe langa frumusețea și bogațiile ei avem și oameni valoroși. Iar din urma vin tineri care ne dau inceredere ca viitorul suna bine. Astazi, in doar cateva randuri, vom afla povestea unui tanar din Onești care poate parea incredibila pentru cineva din Romania. Petru Rareș Popa…