Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 05 martie 2018, au intrat in vigoare modificarile aduse Legii 156/2000 privind protecția cetațenilor romani care lucreaza in strainatate, prin Legea 232/2017. ITM Arad atrage atenția celor care incheie contracte de mediere asupra faptului ca, potrivit noilor reglementari, agentul…

- Consilierul judetean PSD, Adrian Butunoi arata ca la Seitin, PNL se opune dezvoltarii comunei. Șeitinul este una dintre cele mai puțin dezvoltate comune din județul Arad in ceea ce privește infrastructura. La situația in care se afla Șeitinul au contribuit decisiv in ultimii 10 ani reprezentanții PNL/PDL…

- PSD Arad priveste cu maximum de seriozitate rezolvarea problemei spatiilor de parcare din municipiul Arad si tocmai din acest considerent se pronunta pentru o solutie fundamentata si documentata, pe termen mediu si lung. Beniamin Varcus, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal a explicat…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro, care ofera o testare nationala predictiva…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Situatiile de criza aparute din senin sau certurile in toata regula pot gasi o rezolvare prin schimbarea unghiului clasic de abordare. Daca pana de curand am tot incercat sa rezolvam divergentele prin comunicarea cu ceilalti, cunoscutul psiholog Lenke Iuhos considera ca varianta optima este intai de…

- S-au investit sume mari de bani publici in Compania de Transport Public, s-a refacut calea de rulare, s-au cumparat tramvaie noi, iar acum se pregateste transferul societatii catre un alt management, de aceasta data unul privat. Practic, s-au facut investitii pe bani publici in aceasta societate comerciala…