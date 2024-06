Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat ca așteapta rezultatul alegerilor locale pentru a hotari daca va candida sau nu la alegerile prezidențiale. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat la Alba Iulia, despre posibila sa candidatura la președinția Romaniei și a raspuns ca așteapta finalizarea procesului…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost invitat recent la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre alegerile prezidențiale de anul acesta, dar și despre candidați. Sorin Grindeanu a spus-o clar! Ministrul nu crede intr-un candidat comun PSD – PNL pentru alegerile prezidențiale și spune…

- In contextul marcarii Zilei Internaționale a Animalelor fara Stapan, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis un apel puternic pentru adoptarea responsabila a animalelor și promovarea sterilizarii pentru controlul populației de strada. Cu o casa plina de animale adoptate, președintele…

- In Romania urmeaza masuri economice dure, insa numai dupa alegeri! E mesajul clar transmis de președintele Klaus Iohannis, care a facut o serie de declarații alaturi de președintele Consiliului European, Charles Michel. Iohannis spune ca nu vrea sa se amestece in treburile guvernului!Nu aș vrea sa…

- La CNAS, ”avem bani pe noua luni”, avertizeaza președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), medicul Valeria Herdea, care mai precizeaza ca ultimul trimestru al anului nu este acoperit. „Avem bani pe noua luni. Ultimul trimestru nu avem bani. Ori facem un efort toti sa incercam sa reducem…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere demisia sefului AEP, Toni Grebla, dupa decizia ICCJ de validare a protocolului de constituire a Aliantei Dreapta Unita. Tomac spune ca, pentru a avea parte de un proces electoral corect si transparent, ADU are de garantii reale, iar ele nu pot fi obtinute decat…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca are semnale potrivit carora "Puterea actuala doreste "blocarea Dreptei Unite de a candida si de a se asocia in alegeri libere". "Este un moment critic pentru democratia romaneasca. Am ajuns si in punctul in care o putere abuziva se pregateste sa blocheze…

- LONGi Green Energy Technology face apel la guvernul chinez sa reglementeze prețurile pentru a salva producatorii de panouri solare de la faliment. Intr-un moment de criza pentru industria panourilor solare, cel mai mare producator global, compania chineza LONGi Green Energy Technology, anunța ca prețurile…