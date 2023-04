Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua București și Dinamo București se infrunta azi, in derby-ul etapei a 4-a a Ligii Naționale de rugby. Partida se va disputa in Ghencea de la ora 19:45 și poate fi urmarita LiveScore pe GSP.ro și televiata pe Prima Sport 2. La aproape 72 de ore distanța dupa derby-ul de la fotbal din Liga a…

- Peste 20.000 de spectatori sunt așteptați la fiecare dintre derby-urile FCSB - Farul, din lupta pentru titlu, și CSA Steaua - Dinamo, din play-off-ul ligii secunde. Momentan, mai multe bilete au fost vandute pentru duelul din Ghencea. FCSB - Farul, in runda cu numarul 4 din play-off-ul Ligii 1, se joaca…

- Marcel Raducanu (68 de ani), fostul mare fotbalist al Stelei, a dezvaluit ca un alt jucator cu origini romanești, aflat in afara granițelor, refuza sa se mai prezinte la loturile de juniori ale Romaniei: Leone Hirtopeanu (15 ani), fotbalist legitimat la Rot-Weiss Essen, formație din liga a treia germana,…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul celor de la Rapid, considera ca Alexandru Albu (29 de ani), mijlocașul giuleștenilor, ar fi trebuit sa fie convocat de selecționerul Edi Iordanescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Primele doua meciuri ale Romaniei in campania…

- Gheorghe Hagi a avut o noua intervenție virulenta la TV, in care a contestat selecția realizata de Edi Iordanescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Acum, „Regele” și-a indreptat atenția și spre lipsa de la lot a lui Virgil Ghița, fundașul central de 24 de ani care…

- CFR Cluj și Rapid au remizat 2-2 in prima etapa din play-off-ul Superligii. Marcator al primului gol pentru gazde in derby-ul feroviar, Rangelo Janga (30 de ani) s-a aflat in asentimentul lui Dan Petrescu și considera ca ar trebui sa fie mulțumiți cu egalul, ținand cont de șansele Rapidului din final.…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost mare internațional, considera ca Adrian Șut (23 de ani), mijlocașul defensiv al vicecampioanei Romaniei, FCSB, reprezinta o soluție pentru echipa naționala, in vederea preliminariilor Campionatului European din Germania, care vor incepe in mai puțin de o luna. ...

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a comentat eșecul suferit duminica seara in fața Farului, scor 2-3. Fostul selecționer Anghel Iordanescu l-a criticat pe Gigi Becali pentru schimbarile efectuate in partea secunda a disputei de pe arena Naționala. Mihai Stoica a explicat…