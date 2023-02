Șapte zile, șapte salvări miraculoase In șapte zile au fost șapte salvari miraculoase in Turcia dupa cutremurele de luni cand bilanțul morților a trecut acum de peste 30000 de morți. O tanara fata a fost scoasa din ruinele unei cladiri prabușite din Turcia duminica (12 februarie) – la 150 de ore dupa cutremurele care au lovit Turcia și Siria, dar astfel de scene devin rare, deoarece numarul morților urca fara incetare. A fost una dintre multele salvari miraculoase ale copiilor din regiune de cand au avut loc cutremure, potrivit Reuters. Bilanțul din ambele țari a crescut la aproape 34.000 luni (13 februarie) – la șapte zile dupa cutremurul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crapaturi uriașe erau vizibile duminica pe o autostrada din Kahramanmaras, in Turcia. Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade de lunea trecuta din Turcia și din Siria vecina a ajuns la aproape 36.000 de morți și se pare ca va continua sa creasca. Imagini filmate cu drona in sudul…

- Martin Griffiths, șeful Organizației Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar, a descris sambata (11 februarie) cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept „cel mai grav eveniment din ultimii 100 de ani in aceasta regiune”. Griffiths s-a plimbat prin zonele afetate de…

- Un membru al echipei de salvare ADAK, care incerca sa ajunga la supraviețuitorii aflați in epava unei școli din Hatay sambata (11 februarie), a fost ingropat sub daramaturi dupa ce resturile ramase au cazut peste echipa sa. Imaginile din zona au aratat ca alți membri ai echipei au reușit sa fuga inainte…

- Imagini video incarcate pe rețelele de socializare au aratat momentul in care o femeie insarcinata in șase luni și fiica ei de șapte ani au fost scoase in viața de sub mormanele de moloz ale unei cladiri distruse in orașul turc Gaziantep, vineri seara (10 februarie), dupa ce au fost ingropate timp de…

- Imagini filmate cu drona deasupra orașului Kirikhan din sud-vestul Turciei miercuri (8 februarie) au aratat cladiri prabușite și salvatori care inca mai cauta supraviețuitori. Bilanțul confirmat al morților in urma cutremurului de luni, care a lovit o porțiune din sudul Turciei și Siria vecina, a crescut…

- Lira turceasca a atins un minim record, iar piețele bursiere ale Turciei s-au prabușit luni, in condițiile in care un cutremur major a avut loc in țara. Lira a ajuns la 18,85 , la inceputul tranzacțiilor, inainte de a-și retrage cea mai mare parte a pierderilor. Principalul indice de referința al acțiunilor…

- Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost ranite luni (6 februarie), dupa ce un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prabușind cladiri. Imagini filmate cu drona au aratat salvatorii din orașul Adana cautand printre daramaturile unei cladiri…

- Forțele Democratice Siriene, grupul susținut de SUA care a ajutat la infrangerea jihadiștilor din Statul Islamic in Siria, a oprit toate operațiunile antiteroriste comune ca urmare a bombardamentelor turcești asupra zonei sale de control, a declarat vineri un purtator de cuvant. Forțele kurde din Siria,…