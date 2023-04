WhatsApp este aplicația de mesagerie folosita la nivel internațional. Puțini sunt cei care nu o au in telefon. Cu toate acestea, platforma de streaming incearca sa iși imbunatațeasca constant meniul, facand-o astfel mai ușor de utilizat pentru cei care o folosesc. In cazul in care nu știai, WhatsApp deține cateva trucuri care iți vor fi de mare ajutor.