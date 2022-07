Stiri pe aceeasi tema

- Sapte trenuri de calatori au inregistrat, pana miercuri la ora 10:00, o intarziere totala in graficul de circulatie de 436 de minute, din cauza avariei la reteaua nationala Enel, in partea de vest a tarii, a transmis azi intr-un comunicat de presa compania CFR SA. „Din cauza deranjamentului la reteaua…

- “Reprezentantii furnizorului national ENEL au anuntat ca deranjamentul la sistemul de furnizare a energiei electrice, in partea de vest a tarii, deranjament care afecteaza, inca din cursul noptii, traficul feroviar pe relatia Varadia – Conop, urmeaza sa fie remediat, insa nu a fost anuntata ora de finalizare…

- O strada din Caianu Mic ramane astazi, 22 iulie 2022, fara apa potabila, din cauza unei avarii – anunța Aquabis. Astazi, 22 iulie 2022, de la ora 10:00 pana la remediere, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Caianu Mic. Vor fi afectate numerele impare de pe strada Calea Caianului.…

- Mai multe echipaje de pompieri din judetul Arad au intervenit dupa-masa in localitatea Avram Iancu, unde a izbucnit un incendiu la anexele unei gospodarii. Focul a afectat si acoperisul casei. In jurul orei 14.00 pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui…

- Operațiune de proporții a DIICOT in vestul țarii – polițiștii de la ”Crima Organizata” au descins, ieri, in peste 20 de locații din Arad și Timiș. Vizata a fost o grupare specializata in traficul de droguri de risc și mare risc, specializarea fiind aducerea de cannabis din Spania. Rețeaua se folosea…

- Furtunile din noaptea de miercuri, 25 mai, spre joi, 26 mai, au afectat infrastructura feroviara cu implicații in mersul trenurilor CFR Calatori de pe magistrala 100 Timișoara - București și pe magistrala 401 Ilva Mica – Becelean, generand intarzieri intre 60 și 200 de minute, in cursul nopții. Astfel,…

- Lucrari la calea ferata, in vestul țarii. Fara trenuri spre Budapesta, Mangalia sau Iași, in iunie. Pe 11 mai, CFR Calatori a anunțat ca lucrarile la infrastructura feroviara din județul Arad va duce la anularea a cel puțin zece trenuri care circula prin Gara Arad. Lucrarile se vor efectua la calea…

- Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in vestul tarii. Trei explozii urmate de un incendiu au avut loc in centrul si vestul orasului Liov. Cladirile bombardate au fost cuprinsa de flacari si in acest moment nu se stie daca exista, sau nu, oameni raniti. Primarul din Liov…