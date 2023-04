Șapte trasee turistice ideale pentru scurte evadări de weekend, în Timiș Pentru anul in care Timișoara deține titlul de capitala europeana a culturii și este așteptat un numar mai mare de turiști decat in mod obișnuit, administrația județeana are mai multe propuneri de trasee turistice pentru cei care vor sa cunoasca mai multe lucruri despre imprejurimile orașului și a intocmit o harta, accesibila și in format […] Articolul Șapte trasee turistice ideale pentru scurte evadari de weekend, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 aprilie, in organizarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis si a Primariei Giroc, in localitatea de langa Timisoara va avea loc o campanie de educare, informare si colectare a deseurilor electrice si electrocasnice. Actiunea se va desfasura sub genericul “Ziua reciclarii…

- Luptatorul Daniel Corbeanu, insoțit de promotorul Catalin Moroșanu, va susține o ultima conferința de presa, vineri, ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Timiș, in care va anunța toate detaliile despre meciul sau de retragere, programat duminica, 12 martie, la Sala Sporturilor “Constantin Jude”…

- „A fost un weekend in care Timișoara și timișorenii au stralucit pentru Europa intreaga”, afirma primarul Timișoarei. El precizeaza ca au fost peste 60.000 de participanți la evenimentele din cadrul „Capitala Culturala Europeana”.

- Dosare penale pe numele unor șoferi, in weekend, in Timișoara și in județ. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși au consumat alcool. Alcoolemia cea mai mare a avut-o un barbat de 48 de ani, la Sannicolau Mare.

- In acest weekend, Timișoara a dat startul momentului unic Timișoara Capitala Culturala Europeana 2023. Primaria a pregatit surprize turiștilor și localnicilor. Transportul local va fi gratuit in acest weekend. Peste 100 de evenimente și 32 de concerte vor avea loc in acest an la Timișoara. Articolul…

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii. Programul zilei de sambata, 18 februarie. 17-19 februarie - un weekend intens, weekend-ul de deschidere a evenimentului TM 2023, cu peste 130 de evenimente distribuite in intregul oraș. Iata programul zilei de sambata, 18 februarie 2023:

- Transport public gratuit in acest weekend, la Timișoara. Transportul public, in Timisoara, va fi gratuit in acest final de saptamana cand in oraș se desfașoara evenimentele cuprinse in deschiderea programului Capitala Culturala Europeana.

- More than 120 important events will take place throughout the year as part of the Timisoara - European Capital of Culture 2023 programme, which will officially kick off February 17-19, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…