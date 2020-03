Stiri pe aceeasi tema

- Hoții vin cu noi metode de inșelatorie in plina pandemie de coronavirus. Aceștia suna la ușa batranilor și spun ca sunt trimiși de autoritați sa dezinfecteze casa. Asftel, talharii fura tot ce...

- Opt persoane au fost arestate, weekend-ul trecut, in Barcelona, dupa ce poliția a fost chemata sa intervina intr-un apartament in care se desfașura o petrecere. Ajunși la fața loculu, oamenii legii au fost invitați sa participe la distracție, informeaza stiridiaspora.ro, care citeaza elpais.com.In interiorul…

- Incident in Capitala O soferita a fost scuipata pe geam de un barbat pe scuter. Femeia a povestit intamplarea pe Facebook si a primit sute de reactii si comentarii. Politistii bucuresteni s au sesizat in acest caz si fac cercetari."Dementul asta, cu B 62DGP, tocmai m a scuipat in masina, pe geamul pe…

- O școala privata din Romania a luat o decizie aplaudata de tot internetul: peste 40 de profesori ofera lecții online gratuite pentru copiii cadrelor medicale, din dorința de a-i sprijini in aceasta perioada dificila și plina de provocari. Astfel, elevii doritori se pot inscrie la lecții de limba romana,…

- In plina pandemie de coronavirus, soluțiile dezinfectante sunt practic de negasit in farmacii. Chiar daca gelurile antiseptice sunt recomandate de a fi folosite cu regularitate, oamenii spun ca nu au de unde sa le cumpere.

- Indragita prezentatoare de la „Acces Direct” are o familie minunata: un soț care o iubește și 3 copii de care este tare mandra. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 i-a in calcul de a deveni mama pentru a patra oara și, mai in gluma, mai in serios, a marturisit la Antena Stars ca aceasta izolare…

- Te-ai astepta ca in plina criza epidemiologica romanii sa fie mai atenti la regulile impuse de autoritati. Cand cei care le incalca sunct chiar oficiali ai bisericii, situatia este cu atat mai grava

- Festivalul Vive Latino din Ciudad de Mexico a debutat cu peste 70.000 de spectatori, in pofida panicii create de pandemia cu virusul COVID-19 și in condițiile in care multe dintre evenimentele de amploare...