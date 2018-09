Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au anuntat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta tara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews.

- Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. In loc sa intețeasca masurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Reprezentanții Comisiei Europene il contrazic pe ministrul Agriculturii,…

- Președintele Klaus Iohannis solicita Guvernului sa adopte de urgența toate masurile pentru stoparea creșterii numarului de focare de pesta porcina africana și despagubirea cat mai rapida a producatorilor afectați. De asemenea, președintele Romaniei critica Guvernul, considerand ca a fost incapabil,…

- Pesta porcina africana nu poate fi oprita decat daca statul ia toti porcii din micile gospodarii si ii duce in ferme conduse de profesionisti. Este opinia unui mare crescator de porci din judetul Braila...

- Informatiile legate de pesta porcina africana si de pesta porcina clasica sunt disponibile pe site-ul ANSVSA. Pesta clasica a mai lovit Romania in trecut, cea mai mare epizootie fiind in 1984, cand au murit un milion de porci. In schimb, pesta africana a ajuns la noi de-abia in 2017.

- Pagubele provocate de pesta porcina africana ar putea ajunge in tara noastra la sute de milioane de euro, estimeaza Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania.