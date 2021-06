Șapte țări europene care și-au deschis granițele, în anumite condiții, pentru turiști Deși anul trecut, sezonul turistic a fost compromis de coronavirus, in 2021 lucrurile par a fi mai bune. Pentru cetațenii europeni, opțiunile de vacanța in acest an sunt mult mai multe – țari in care barurile, restaurantele și atracțiile turistice sunt deschise, iar regulile de intrare pe teritoriu sunt blande, conform Euronews . Șapte țari turistice din Uniunea Europeana și-au deschis granițele pentru turiști europeni, insa fiecare are propriul sau regim de reguli și restricții anti-Covid. Majoritatea permit, insa, intrarea pe teritoriu cu un test PCR negativ, certificat de vaccinare sau act… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

