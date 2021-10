Şapte suspecţi sunt anchetaţi pentru asistenţă acordată autorului atacului terorist de la Viena, comis anul trecut Sapte suspecti inca sunt anchetati pentru furnizarea de asistenta presupusului autor al atacului terorist de la Viena, comis in urma cu aproape un an si soldat cu patru morti, transmite dpa. La 2 noiembrie 2020, patru persoane cu varste cuprinse intre 21 de ani si 44 de ani au fost ucise si alte peste 20 ranite pe strazile din Viena. Politia l-a impuscat mortal pe autorul atacului, un austro-macedonean in varsta de 20 de ani care se declarase sustinator al gruparii jihadiste Stat Islamic. Suspectii, care in prezent se afla in arest preventiv, risca pedepse cuprinse intre 10 ani… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

