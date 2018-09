Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie, au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat patru minori, cu varste cuprinse…

- Un barbat din Constanta, banuit de comiterea unei infractiuni de viol a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de viol, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 51 de ani, din…

- Politistii au atras in nenumarate randuri atentia ca nu tolereaza comportamente de tip antisocial ne natura a induce sentimentul de insecuritate civica si vor da dovada de fermitate maxima in aplicarea legii, astfel incat cetatenii sa perceapa comunitatea suceveana ca fiind una sigura si civilizata.…

- In doar doua zile, polițiștii salajeni au intervenit la aproape 30 de evenimente, majoritatea sesizate prin apelul de urgenta 112. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, in perioada 25-26 iunie, oamenii legii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale…

- F. T. Una dintre cele mai josnice metode de a pacali oamenii – in special batranii – este așa numita metoda „Accidentul“, care presupune, in opinia noastra, o josnica marșavie. Sa le dai palpitații, in miez de noapte sau fie și zi, victimelor, spunandu-le, cu voce grava, ca fiul, fiica, sora, fratele…

- Politistii din Vrancea efectueaza astazi perchezitii la persoane banuite de comiterea unor infractiuni la regimul silvic si de furt de energie electrica, in cadrul unei actiuni pentru mentinerea ordinii si linistii publice.Astfel, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, efectueaza noua…

- In aceasta dimineața, politistii din Brașov efectueaza 10 perchezitii și pun in aplicare 7 mandate de aducere, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la deturnarea licitațiilor publice. La data de 19 iunie a.c., politistii de investigarea criminalitații economice din cadrul Inspectoratului…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Politie Transporturi a Politiei Romane efectueaza 5 perchezitii, la sediile unor societati comerciale din Bucuresti, pentru probarea activitatii infractionale a unor persoane banuite de abuz in serviciu, delapidare si fals intelectual. La data de 14 iunie a.c.,…