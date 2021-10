Stiri pe aceeasi tema

- Legea-i lege, dar nu pentru toti. Chiar daca Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a decis ca de sambata, accesul in cluburile de noapte sa fie permis in baza unui test PCR sau a certificatului de vaccinare, se pare ca aceasta masura a ramas doar pe hartie.

- Un minor in varsta de 16 ani din Capitala a fost reținut de oamenii legii pentru ca ar fi comis mai multe furturi.Pe parcursul lunii august acesta ar fi sustras din scarile blocurilor de locuit patru biciclete.

- O persoana a fost reținuta pentru 72 de ore de polițiștii din Capitala dupa ce a spart o casa de schimb valutar miercuri seara in sectorul Buiucani. Deocamdata nu se cunoaște suma prejudiciului.

- Doi tineri in varsta de 18 de ani au fost reținuți de oamenii legii fiind suspectați de savarșirea unui jaf. Poliția a fost sesizata de angajata unui magazin amplasat pe strada Miorița din cartierul Telecentru al Capitalei.

- Un barbat din Capitala a avut parte de un sfarșit tragic, la doar cateva minute dupa ce a și-a scos banii de la un bancomat din sectorul 3. Barbatul a scos banii pentru a face cumparaturi, iar ulterior s-a indreptat catre un supermarket. Cand sa se indrepte catre casa, s-a oprit in stația de autobuz,…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a retras mai multe sume de bani de la banca, a cumparat mai multe bunuri, apoi a fost talharit in apropierea unei stații de autobuz din Capitala. Din cauza ranilor suferite, victima a murit. Agresorul a fost reținut. Poliția Capitalei a fost seisizata, in noaptea…

- Culmea nesimtirii. Un barbat a fost surprins cum coboara dintr-o masina si arunca mai multi saci cu gunoi intr-o padure. Politia s-a autosesizat cu privire la acest caz, iar in urma investigatiilor, soferul a fost identificat.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de comiterea unei pungașii. Forțele de ordine au fost sesizate ieri. Angajației poliției au stabilit ca in timp ce suspectul se afla in microbuzul nr.