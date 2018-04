Stiri pe aceeasi tema

- Titlul de Capitala a Tineretului din Romania castigat de municipiul Baia Mare este un pariu asumat de municipalitate, iar pregatirile pentru data de 2 mai au intrat in linie dreapta. Joi, 12 aprilie a fost convocata o ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare de catre primarul…

- El adauga ca o parte din noile proiecte vor fi directionate catre alte zone din tara in afara de Capitala. „Ma astept ca la jumatatea lui 2019 sa se livreze un volum mare de cladiri de birouri pe care piata va trebui sa il absoarba. Acest lucru va determina directionarea noilor proiecte importante…

- In noaptea de miercuri spre joi, trupul neinsuflețit al unei femei de 73 de ani a fost descoperit in lacul din parcul Alexandru Ioan Cuza din Capitala. Salvatorii ajunși la fașa locului au constatat decesul acesteia.

- Jandarmii din Capitala au depistat, in zona Calea Grivitei, un barbat care corespundea semnalmentelor transmise de politisti in cazul incendierii de autoturisme, acesta avand pe palme si pantaloni urme de funingine si arsuri. Barbatul a fost predat Politiei Capitalei pentru audieri.Jandarmeria…

- Cresterile salariale inregistrate, in special, in ultimele luni ale anului 2017 au contracarat o mare parte din efectul scumpirii locuintelor, insa indicele de accesibilitate calculat la final de an consemneaza o usoara inrautatire fata de luna ianuarie, potrivit companiei de consultanta imobiliara…

- Medicii recomanda ca in aceasta perioada sa se evite deplasarile Este cod portocaliu de ninsori si viscol în 11 judete din sudul si estul tarii, plus capitala, pâna la ora 15. Medicii recomanda ca, în aceasta perioada, sa se evite deplasarile, în special în cazul…

- Peste 150 de familii ale militarilor au primit locuințe de serviciu in ultimii doi ani. Alte 335 isi asteapta rindul. Prioritate la apartamente au familiile mai numeroase. In 2016, familia Sved a primit un apartament cu doua camere in Capitala, cu o suprafata de 58 de metri patrati. Pina atunci, sotii…

- Angajatii din cadrul MAI vor primi locuinte de serviciu. Astazi a fost anunțat caștigatorul concursului privind proiectul de parteneriat public – privat, care va construi complexul locativ cu locuințe de serviciu.