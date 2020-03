Șapte români din străinătate au murit de COVID-19, alți 30 sunt infectați Pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus, iar 7 au murit. Este vorba de 6 romani din Italia și unul din Franța, anunța sambata dimineața Grupul de Comunicare strategica. Dintre cei 30 de cetațeni romani din strainatate confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, 23 sunt in […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

