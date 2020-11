Stiri pe aceeasi tema

- Creste numarul municipiilor resedinta de judet aflate in carantina Foto: Arhiva/ MApN Creste numarul municipiilor resedinta de judet aflate în carantina, de astazi, pentru doua saptamâni. Masura se aplica si în Bistrita, unde rata de infectare cu noul coronavirus a urcat…

- Orasele Alba Iulia, Sebes, Blaj, Cugir, Abrud si comuna Ciugud vor intra în carantina din cauza numarului mare de persoane infectate raportate la mia de locuitori. Masura va intra în vigoare în noaptea de luni spre marti. …

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 9 noiembrie, se afla in carantina la domiciliu 738 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 1591 vindecari și 37 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost efectuate 37.758 teste.

- Proiectul de investii al Autostrazii nordului a fost aprobat in Plenul Camerei Deputaților. Lucrarile ar urma sa inceapa la 1 ianuarie 2021. Legea urmeaza sa fie trimisa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Potrivit proiectului, se aproba executarea obiectivului de investitii Autostrada Vama…

- Criza sanitara și efectele din ce in ce mai vizibile ale pandemiei a umbit debutul entuziast al elevilor in noul an școlar. Condițiile impuse pentru siguranța, distanțarea sociala, variabilele scenariilor derulate in școli trimit in plan secund emoțiile și nerabdarea caracteristice oricarui inceput,…

- Echipa de fotbal a CSM Satu Mare va debuta sambata, 12 septembrie, in Liga a 3-a. Meciul va avea loc de la ora 17.00. Partida va fi transmisa pe Facebook. „CSM SATU MARE- GLORIA BISTRIȚA se vede in DIRECT pe pagina noastra de facebook ! Partida de debut a baieților noștri in Liga a 3-a […]

- Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 99.684 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 41.010 pacienți au fost declarați vindecați și 12.568 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare (*cifrele privind pacienții vindecați…

- La nivelul județului Satu Mare, azi, 23 august, se afla in carantina la domiciliu 253 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 102 de vindecari și 9 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 12.211 persoane și au fost efectuate 18.202 teste.