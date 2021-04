Experții in „longevitate” spun ca doar cateva acțiuni simple pot schimba totul: cu alte cuvinte vom ramane sanatași și ne prelungi speranța de viața. Merita adoptate anumite obiceiuri pentru a trai mai bine și mai mult, indiferent daca aveți 20 sau 60 de ani. Nu este niciodata prea tarziu sa... The post Șapte reguli ușor de urmat pentru a trai mai bine și a-ți prelungi speranța de viața appeared first on Tabu .