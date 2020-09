Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 930 sanctiuni contraventionale, in valoare de 277.642 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.059 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 336.975 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 988 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 210.250 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, marti, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 966 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 202.555 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.071 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 436.720 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de Comunicare…

- Polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 1.349 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 451.970 de lei, persoanelor care nu au respectat legea de prevenire a infectarilor cu...

- Politistii din Botosani au aplicat, in urma unor actiuni derulate sambata si in noaptea de sambata spre duminica, 123 de sanctiuni contraventionale in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al…

- Sute de politisti, jandarmi si alte organe de control din Oltenia au verificat centrele comerciale , pietele, targurile, terasele si alte locuri aglomerate. razie 1 de 4 Scopul actiunii a fost de prevenire si limitare a infectarii cu Coronavirus. In Dolj au fost verificate peste 240 de societați comerciale,…