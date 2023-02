Șapte răniți și trei mașini făcute praf după un carambol rutier Grav accident de circulație in localitatea Seleuș, județul Arad. Trei autoturisme s-au ciocnit iar o persoana e posibil sa fie incarcerata. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu o autospeciala de intervenție cu modul pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ și SVSU Seleuș. In urma accidentului in […] Articolul Șapte raniți și trei mașini facute praf dupa un carambol rutier a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

