- Sapte "proiectile" au fost lansate din Fâsia Gaza spre sudul Israelului si au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta israelian, a anuntat vineri armata într-un comunicat, relateaza AFP.

Un "proiectil" a fost tras joi dinspre Fasia Gaza spre sudul Israelului, dupa mai bine de o luna de calm, a comunicat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP, anunța AGERPRES.

Armata siriana va desfasura forte de-a lungul fruntierei cu Turcia, intr-un acord cu administratia condusa de kurzi in nordul Siriei, pentru a ajuta la respingerea ofensivei turce, a anuntat duminica administratia kurda, transmite Reuters preluata de news.ro

Forțele Armate israeliene au anunțat miercuri ca au bombardat doua poziții ale Hamas din nordul Fașiei Gaza, ca raspuns la atacul lansat din Gaza asupra sudului Israelului, potrivit site-ului agenției DPA, anunța MEDIAFAX.

- Sirene anuntând iminente tiruri cu rachete dinspre Fâsia Gaza au fost auzite marti la Ashdod (sudul Israelului) în timp ce premierul Benjamin Netanyahu, în campanie pentru legislativele de la 17 septembrie, participa la un miting

- Sirene anuntand iminente tiruri cu rachete dinspre Fasia Gaza au fost auzite marti la Ashdod (sudul Israelului) in timp ce premierul Benjamin Netanyahu, in campanie pentru legislativele de la 17 septembrie, participa la un miting electoral, potrivit postului national de televiziune. Canalul public israelian…

- Aviatia israeliana a lansat lovituri in Siria pentru a impiedica o forta iraniana sa lanseze un atac impotriva Israelului cu drone incarcate cu explozibili, a anuntat armata israeliana in noaptea de sambata spre de duminica, relateaza AFP. Aviatia israeliana ''a fost in masura sa impiedice o…

Trei rachete au fost trase din Fasia Gaza spre sudul Israelului sambata seara, a anuntat armata israeliana, al doilea atac de acest tip in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pana in prezent nu a fost semnalata nicio victima, potrivit unui comunicat al armatei.